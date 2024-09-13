Galatasaray'da Victor Osimhen sahada olacak mı? İşte Okan Buruk'un Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılarak serisini sürdürmek istiyor. Rizespor karşısında yeni transfer Victor Osimhen'in süre alıp almayacağı merak ediliyor. İşte Okan Buruk'un Rizespor maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 13.09.2024- 18:18