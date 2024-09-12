Galatasaray'dan transferde son dakika sürprizi! Herkes ters köşe olacak

Galatasaray'da transfer döneminde son 2 güne girilirken çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanat bölgesi için Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak isteyen Cimbom, yeni bir orta saha takviyesi için de temaslarını hızlandırdı. Ve sarı kırmızılıların transferde ters köşe yaparak sürpriz bir yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2024- 09:36