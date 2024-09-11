Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kısmi yırtık tespit edilmişti. Sahalardan 1 ay uzak kalması beklenen Arjantinli yıldızdan müjdeli haber geldi.

Fotomaç'ın haberine göre tedavi süreci olumlu ilerleyen Icardi'nin, Fenerbahçe maçıyla formasına kavuşabileceği öğrenildi. 31 yaşındaki golcünün, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbiye kulübede başlaması planlanıyor.

BENZER SENARYO

Fenerbahçe maçında oynamak istediğini teknik heyete ileten Mauro Icardi, iki sezon önce de benzer senaryo ile Kadıköy'e gitmişti. Sakatlığı sebebiyle bir süre oynamayan yıldız golcü, derbide ikinci yarıda oyuna girerek 1 gol, 1 asistle 3-0'lık galibiyetin mimarı olmuştu. 10 gün sonra oynanacak mücadeleye de kulübede başlaması beklenen yıldız, bir kez daha aynı mutluluğu yaşamayı hedefliyor.