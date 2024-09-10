Galatasaray Zalewski transferi için Roma ile anlaşma sağladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Polonyalı yıldız Zalewski için futbolcunun kulübü Roma ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak Polonyalı yıldız Zalewski için futbolcunun kulübü Roma ile anlaşma sağladı.

Oyuncuyla kısa süre içerisinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

İTALYANLAR TEKLİFİ AÇIKLADI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Galatasaray'ın Roma'ya Zalewski için sunduğu teklifin 8 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus şeklinde olduğu belirtildi.

Corriere dello Sport ise Galatasaray'ın Zalewski'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro net ücret önerdiğini yazdı ve Roma'da yıllık 350 bin euro kazanan Zalewski, Galatasaray'ın 2 milyon euro'luk teklifine karşın 2.5 milyon euro maaş istediğini belirtti.