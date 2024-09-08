TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha! Dünya yıldızı geliyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, bu sezon bomba hamleler yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Napoli'den 100 milyon Euro değerindeki Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Bu transfer sonrasında Cimbom, flaş bir hamleye imza atmak istiyor. Bunun için Galatasaray, rotasını İngiltere'ye çevirdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)