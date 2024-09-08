Galatasaray 8 - 3 Esenler Erokspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray, liglere verilen milli arada hazırlık maçında Esenler Erokspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2024- 21:20