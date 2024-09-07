Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı kulüpteki ikinci yılı için paylaşım yaptı.

Başarılı oyuncu paylaşımında, "İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle ama aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün geriye dönüp başardıklarımıza baktığımda, büyük bir minnettarlık duymaktan kendimi alamıyorum. Hepinizin desteği olmasaydı bu yolculuk aynı olmazdı.

Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bu noktaya kadar gelmemizi mümkün kıldı. Sadece hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bir ekip ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu başarıda temel bir dayanak oldunuz.

Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. Bağlılığınız ve tüm çabalarınız için tüm kalbimle teşekkür ederim.

2 yıldan beri Galatasaray denen bu büyük Ailenin bir parçasıyım ve bu duyguyu sonsuza kadar dünyanın her köşesine taşıyacağım ve temsil edeceğim, böylece küçük ve büyük aslanlar Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duyacaklar.

Gerisi tarih...

Çok teşekkürler Galatasaray" ifadelerine yer verdi.