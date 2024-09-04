TRANSFER HABER | Galatasaray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! 5 Şampiyonlar Ligi kupası var

TRANSFER HABER | Galatasaray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha! 5 Şampiyonlar Ligi kupası var

Son dakika transfer haberi: Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip flaş bir hamle daha yapmak istiyor. Bunun için yoğun mesai harcayan Cimbom, kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi kupası kazanan o yıldızı transfer etmeyi hedefliyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)