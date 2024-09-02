Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Transfer döneminin son günlerine girilirken sarı-kırmızılılar çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'da milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşandı. Milli futbolcu, Benfica yolunda. Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi ile transfer görüşmelerinde bulunmak için milli takım kampından ayrıld

Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da ayrılık kapıda.

Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz devi Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu öğrenildi.

PORTEKİZ BASINI YAZDI

Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; ikii kulübün transfer görüşmesi yaptığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.

G.SARYAY O RAKAMI KABUL ETTİ

Haberde ayrıca, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği ve sarı kırmızılı takımın bu teklifi kabul ettiği yazıldı.

Portekiz'de transfer döneminin bu gece sona ermesi nedeniyle Benfica transferi yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

KEREM PORTEKİZ'E GİDECEK

Portekiz basını transferle ilgili olarak, Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği bilgisini de paylaştı.

Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan 25 yaşındaki Kerem, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.