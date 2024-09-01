Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Fenerbahçe derbisini kaçıracak mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. hafasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Bu mücadelede Mauro Icardi sakatlık yaşadı. Cimbom, konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

rendyol Süper Lig'in 4. hafasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Bu mücadelede Mauro Icardi sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi.

Cimbom, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'da Mauro Icardi için öngörülen tedavi sürecinin 3-6 hafta olduğu belirtildi.

Mauro Icardi'nin kaçıracağı muhtemel maçlar şu şekilde; Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır.