Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti.

Bu mücadele ardından sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Takım olarak maça golle başlamamız, erken attığımız gol, Metehan'ın güzel bir uzun topu, rakibimizin öne doğru çıktığını maçtan önce söylemiştim. Oyun içerisinde takım savunmasını önde kuran bir takım. Savunma arkası paslar önemli olacaktı. Metehan'ın çok güzel pasıyla golü bulduk. Genel olarak büyük başarı gördük bütün aksiyonlarında. İyi bir galibiyet. Maçın son yarım saatini çok kötü oynadığımızı çok kötü oynadığımızı düşünüyorum. Belli bir dakikada sonra kontağı kapattık. Pozisyon bulduk ama pozisyon da verdik. Geçişlere döndü. Kendi adıma bu kadar pozisyon vermemiz benim hoşuma gitmeyen şey. Rakibin ikinci yarıdaki ofansif hamleleri de buna yol açtı. Önemli, ihtiyacımızı olan bir galibiyet. Maçın geneline baktığımızda istediğimizi aldık. Milli araya moralli gidiyoruz. Bu ara bize iyi gelecek, transferlerimizi tamamlayacağız, sakatlar dönecek. Ondan sonra verimli bir lig bizi bekliyor. Transferlerimizi de tamamladığımızda çok güçlü bir Galatasaray kadrosu olacak.

Sol bek için hızlıca takviye yapmak istiyoruz. Her bölgeyi güçlendirmek istiyoruz. Sol bekte eksiğiz, orada oyuncumuz yok. Dubois'in sözleşmesi feshedildi. Serbest oyuncu statüsüne düşmesi için dün onunla konuştuk. Bugün yapsak serbest statüsüne düşemiyordu bazı yerler için. Ona burada teşekkür etmek istiyorum. Bize hizmet etti. Çok önemli, düzgün bir karakter. Sol beke hızlıca bir takviye yapmak istiyoruz. Diğer mevkilerlele ilgili karar vereceğiz. Ayın 4'üne kadar tam kadromuzu oluşturmak istiyoruz.