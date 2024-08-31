Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak.

Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ...

"GALATASARAY'IN HEDEFİ ŞAMPİYON OLMAK"

"Her zamanki gibi büyük Galatasaray taraftarı bizi havalimanında karşıladı. Takıma pozitif enerji yüklediler. İlk iki maçımızı kazandık, bunu da kazanarak devam etmek istiyoruz. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak ve şampiyon olmak."

"YÖNETİM TRANSFERE ODAKLANDI"

"Hava sıcak, nem yüksek. Zemin televizyondan daha kötü görünüyordu. Yakından biraz daha iyi diyebiliriz. Oyuncularımız idmanda çok istekliydi. Biz sahaya odaklandık, yönetim transfere odaklandı."

"ADANA DEMİRSPOR'U KÜÇÜMSEMİYORUZ"

"Adana Demirspor'u küçümsemiyoruz. Gidenler, eksikler olabilir. Galatasaray ile oynayanlar çok istekli oluyor, yine öyle olacaktır. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe ve Rizespor maçlarında savunmada 5'li oynadılar. Bugünkü kadro da 5-3-2'ye yakın."