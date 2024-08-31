Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Bu mücadelede sakatlık yaşayan Icardi oyuna devam edemedi.

Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

Mücadelenin 24. dakikasında sakatlanan Arjantinli forvet, oyuna devam edemedi ve yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

Icardi'nin arka adalesinde yırtık şüphesi olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından Mauro Icardi'nin sakatlığına ilişkin bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır.