Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Sarı kırmızılıların gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler(KK), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü 79. dakikada penaltıdan Andrew Gravillon'dan geldi.
Puanını 9 yapan sarı kırmızılılar milli takım arasına kayıpsız gitti.
Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı.