Galatasaray, sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken flaş bir gelişme yaşandı.

Cimbom, sol bek Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, yıldız oyuncuyu 5.125 milyon Euro karşılığında ve satın alma opsiyonlu olarak kiraladığını belirtti.

Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, ilaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer aldığını açıkladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen, kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır.