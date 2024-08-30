Ismail Jakobs kimdir? Nereli ve kaç yaşında! İşte futbolcunun kariyeri

25 yaşındaki Senegalli sol bek Ismail Jakobs transferin gözde isimlerinden birisi haline geldi.

Futbolcunun kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Ismail Jakobs futbola Almanya'nın Bliesheim takımının alt yapısında başladı.

Ardından Köln altyapısının yolunu tuttu.

Köln'de 5 sezon forma terleten oyuncu 2021 yazında Fransız ekibi Monaco'ya transfer oldu.

Ana mevkisi sol bek olan oyuncu sol kanat ve orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

Ayrıca futbolcu Senegal Milli Futbol Takımı'nın formasını giyiyor.