Galatasaray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan son iki sezonun şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken fırsat transferi kovalayan sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşacak. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda tam 8 futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 27.08.2024- 09:06