UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü Young Boys'la evinde kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip zorlu mücadeleden galip gelerek adını lig aşamasına yazdırmak istiyor. Ayrıca Cimbom önemli bir kazanç için sahada olacak. Aslan, Devler Ligi'ne gidememesi durumunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray için bu mücadele prestijin yanı sıra çok büyük bir gelir kapısı anlamına geliyor. 36 takımlı lig formatına geçilen Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde 18,6 milyon euro'luk katılım parası kazanılacak.