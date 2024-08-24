Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Young Boys'a karşı...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 27 Ağustos Salı günü Young Boys'la evinde kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip zorlu mücadeleden galip gelerek adını lig aşamasına yazdırmak istiyor. Ayrıca Cimbom önemli bir kazanç için sahada olacak. Aslan, Devler Ligi'ne gidememesi durumunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 24.08.2024- 06:40