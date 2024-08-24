GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Batshuayi kararı! Young Boys maçında...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-2 kaybeden temsilcimiz, bu maçtan galibiyetle ayrılmak ve Devler Ligi bileti almak istiyor. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, Michy Batshuayi konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.08.2024- 14:38