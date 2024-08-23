Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Young Boys takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Futbolcuların 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaparak sürdürdükleri idmanın ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.