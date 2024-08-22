Young Boys maçı sonrası Okan Buruk neşteri vurdu! Galatasaray'da 5 ayrılık 2 transfer! Fenerbahçe de istiyordu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk transferlerin hemen yapılmasını isterken; 5 isme ise kapı göründü. Deneyimli çalıştırıcının takviye istediği 2 mevki ortaya çıkarken, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız listede yer aldı. İşte Cimbom'daki son gelişmeler ve son detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.08.2024- 10:06 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024- 10:07