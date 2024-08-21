TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan bomba kanat hamlesi! Beşiktaş da istiyordu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off mücadelesinde Young Boys ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda transfer mesaisi de bir yandan sürüyor. Hücum bölgesi için Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığına karşı alternatif isimleri hazır tutan Galatasaray, Beşiktaş'ın da istediği yıldız futbolcunun transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2024- 10:08