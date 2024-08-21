Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

Bu mücadele ardından sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

İsviçre'deyiz Alman hakem geliyor! Eskiden oyuncularınızla husumet yaşamış bir hakem geliyor. Bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Atamıyorlar. Bunu çok anlayamadım. İnşallah ikinci maça Azeri maç atarlar eşitlemiş oluruz!

Penaltı pozisyonunda top ayağından eline geldi Abdülkerim'in. Kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Oyunculardan yere atlarken iki kolunuzu da kapatarak yere atlamalarını bekliyorlar. Diğer eline gelse farklı. Oyuncunun yapacağı bir şey yok. Yeni kurallarda buna penaltı deniyor ve üstüne kart veriliyorsa yakında oyuncuların kollarını bağlayacağız ve öyle çalışacağız herhalde.

Muslera'nın bir ağrısı var, ikinci maça yetişecek diye düşünüyorum. Kaan geri dönüyor, Davinson'a bakacağız. Önümüzde 6 gün var, yetiştirmeye çalışacağız. Davinson çok değerli biri. Bugünkü maçta bunu hissettik. Oynatma imkanımız olursa düşüneceğiz.