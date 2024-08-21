Galatasaray'da Michy Batshuayi: Ben de sahaya çıktım, golleri attım

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi play-off turun ilk maçında Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Bu mücadeleye sonradan dahil olup sarı-kırmızılıların 2 golünü de kaydeden Michy Batshuayi, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turun ilk maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

Bu mücadeleye sonradan dahil olup sarı-kırmızılıların 2 golünü de kaydeden Michy Batshuayi, açıklamalarda bulundu.

İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:

Bu sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Çok fazla süre alamadım ama maçtan önce hocamız bana olumlu sözlerle motive etti. Ben de sahaya çıktım, golleri attım. Sonuçtan mutlu değiliz ama rövanşa konsantre olacağız.

Ben sadece bir oyuncuyum. Hoca, rövanş için çözümü bulacaktır."