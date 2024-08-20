Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sakatlığı sevebiyle Young Boys maçı kadrosunda yer almamıştı. Şimdi ise oyuncu için müjdeli haber geldi.

Temsilcimiz Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele için sarı-kırmızılı kamp kadrosunu açıkladı.

Kafilede yer almayan Barış Alper Yılmaz ise oldukça dikkat çekti.

Cimbom'da, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz kadrodan çıkartılmıştı.

Şimdi ise Galatasaray için müjdeli bir haber geldi.

Milliyet'e konuşan Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan konu ile ilgili "Barış Alper'in tedavisi olumlu son verdi. Takımı yalnız bırakmak istemedi. Bu akşam özel uçakla İsviçre'ye gidecek." ifadesini kullandı.