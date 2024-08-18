Galatasaray Young Boys hazırlıklarına başladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray deplasmanda Young Bous ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2024- 23:04