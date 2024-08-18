Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla 21 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Üç grup halinde 8'e 2 pasla süren idmanın ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
🦁 Aslanlarımız, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. 💪 #YBvGS #UCL pic.twitter.com/MUXPYIBtLg— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 18, 2024