GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Ne yazık ki..."
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da geleceği merak edilen ve sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmak üzere olan yıldız futbolcu Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Eski kulübü Crystal Palace'ın Başkanı, 31 yaşındaki yıldız futbolcu ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 18.08.2024- 19:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024- 19:25