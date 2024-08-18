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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Crystal Palace'tan Wilfried Zaha açıklaması! "Ne yazık ki..." Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da geleceği merak edilen ve sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmak üzere olan yıldız futbolcu Wilfried Zaha ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Eski kulübü Crystal Palace'ın Başkanı, 31 yaşındaki yıldız futbolcu ile alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2024- 19:21 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024- 19:25









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Galatasaray ile iplerini koparmak üzere olan ve sarı-kırmızılıların, Süper Lig'in 2. haftasındaki açılış maçında Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Fildişili yıldız futbolcu Wilfired Zaha ile ilgili Crystal Palace Başkanı Steve Parish'ten flaş açıklamalar geldi.

talkSPORT'un haberine göre; Eski futbolcuları ile ilgilendiklerini doğrulayan Parish, şu ifadeleri kullandı: