Spor yazarları Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Artık hata olarak görüyorum"
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Konyaspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
G.Saray Konya'da, Hatay maçına oranla çok daha etkili oynadı. Topun, oyunun üstünlüğü G.Saray'daydı. İki kanada iki hızlı adam, Kerem ile Barış'ı yerleştirmek, G.Saray'ın rakip kaleye çabuk gitmesini sağladı. Atılan iki golde de Kerem Aktürkoğlu ve Barış'ın payı vardı.
İlk golde, İcardi'nin ustalığı ön plana çıktı, arka direğe lokum gibi pas attı ve Kerem de bu lokum pası yedi. Sahanın çalışkanı Barış, ikinci golde takipçiliği sonucu pozisyona girdi, köşeye düzgün vurdu. Okan hocanın bu doğruları G.Saray'a galibiyeti getirdi ancak oynanan oyun, Young Boys maçlarına yeter mi? Okan hoca, iki yıl şampiyonluktan sonra kararlarında daha güçlü olmalı! Örneğin;
1-Kaan Ayhan'dan sağ bek yaratmayı artık hata olarak görüyorum. Çünkü Kaan çabuk oyuncu değil geriye dönemiyor. G.Saray'ın yediği golde önce Kerem'in hatası vardı ama Kaan da yerini kaybetmişti. Konyaspor tüm ataklarını Kaan'ın bölgesinden yapmaya özen gösterdi. Jelert artık ilk 11'de olmalı. Çünkü Danimarkalı oyuncunun çabukluğu kanatları da rahatlatır.
2-Sara pahalı bir transfer. Top tekniği, sahanın her yerine ayak basması, tek pas oynaması göze hoş geliyor. Okan Hoca, takımın Sara'yı kabullenmesini sağlamalı ve oyuncunun daha etkili hale gelmesine destek olmalı. Ayrıca kornerleri Sara kullanmalı.
3-G.Saray orta sahaya bir oyuncu daha almalı. Kerem Demirbay, asla alternatif olamaz çünkü çok pas hatası yapıyor, gereksiz faullere imza atıyor. 4- Abdülkerim'de ciddi düşüş var. Eskisi gibi basit oynamalı, riske girmemeli, topu ayağından daha fazla çıkarmalı.
MUSTAFA ÇULCU – TECRÜBE LAZIM
Galatasaray yoğun maç trafiğine girdiği bu dönemde ilk on birde zorunlu Sara ile başladı. Seyir zevki iyi bir maç oldu. Hakem Direnç Tonusluoğlu, ilk hafta Rize- Başakşehir maçında Rize'nin beraberlik golünde ofsaytı tespit edememesine rağmen ligde ikinci hafta ikinci maçı aldı.
Belli ki MHK kendisinden çok şey bekliyor. Ancak oyunu okuma, faul tespitlerinde yorum ve yer alma hataları yaptı. Hakemlere serbest diyagonel koşma özgürlüğü verildi ama hakemler tembellik yapıyor dikine yaydan yaya koşuyorlar pozisyonlarda itmeleri faulleri doğru süzemiyorlar doğru yorumlayamıyorlar ve de pozisyonların içinde kalıyorlar.
32. dakikada Pedrinho'nun koşu yolunu hakem kapatınca çarpıştılar ve yere düştüler. Hakem Kaan-Yusuf eşlemesini çözemedi. 25-29 dakikalar arasında Kaan, 3 kez Yusuf'a a faul yaptı. 29. dakikada yaptığı faul, net sarı kartı gerektiriyordu vermedi. 34. dakikada Abdülkerim'in Pedrinho'ya yaptığı kontrolsüz hareket net sarı kart hakem yine sarı kart göstermedi. Üzerine Galatasaraylı 4-5 oyuncu koştu mobing yaptı ama yine kart çıkmadı.
Hakem devreyi erken bitirince Okan Hoca tepki gösterdi ki haklıydı. İlave dakikaları hakemlerin erken bitirme gibi bir lüksü asla olamaz olmamalı. Bu tepki hassasiyet getirince İkinci yarıda bu kez + 8 geldi. 56. dakikada Jevtoviç'in Barış Alper'e yaptığı faul de sarı kart çıkmalıydı. 69. dakikada Kerem Demirbay'a çıkan sarı kart doğruydu. Hakemin evrensel kural uygulamalarına çok maç seyretmeye ve tecrübeye ihtiyacı var.
ZEKİ UZUNDURUKAN – KEREM'İ SATMAK MI?
Galatasaray, Konyaspor deplasmanında oyunun hücum yönünde şampiyon takım gibi oynadı. Ama savunma tarafında çok kötüydü.
Yenilen gol, Galatasaray gibi büyük bir takıma yakışmadı. Oyuna çok iyi başlayan bir Kerem Aktürkoğlu izledik. Daha ilk dakika 'Bu Kerem bugün gol atar' diye düşündüm… İcardi 'Al da at' dedi ama orada olmak, kusursuz zamanlama ile pozisyonun içinde olmak başka bir seviye.
Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncu, şampiyonluk yolunda hep bir artıdır. Çünkü yürekli oynar, takımı ateşler; her sezon gol ve asist toplamında çift haneli rakamlara ulaşır. O yüzden Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın demirbaş oyuncusudur ve satılmamalıdır.
İki sezon önce gelen şampiyonlukta Kerem-İcardi AŞ. dün Konya'da vizyona girdi. Bu ikili, bu sezon birbirlerine çok asist yapar, bundan da Galatasaray kazançlı çıkar.
Elias Jelert alındı ama hala Kaan Ayhan sağ bek; Köhn rahatsızlandığı için dün yoktu; Dubois sol bek oynadı. Ama Galatasaray'a acil sol bek, hatta çok iyi bir sağ bek de lazım.
Konyaspor'un attığı golde bek ve savunma hatasını herkes gördü. Yusuf Erdoğan, görev bölgesini adeta otobana çevirdi. Kaan Ayhan, Yusuf'u durdurmakta çok zorlandı.. Dün 11'de başlayan Gabriel Sara'yı ilk yarıda beğenmedim. Sorumluluk almadı; oyunun içine girmedi.
Galatasaray kanatları iyi kullandığında çok etkili oluyor. Barış Alper de Kerem de çok hızlı. İkinci yarıya iyi başlayan Konyaspor'da Adil kale çizgisinden topu ağlara gönderemedi.
Barış Alper, harika bir vuruşla Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi. Torreira-Aleksic mücadelesinde bana göre faul yok. Hakem Direnç Tonusluoğlu VAR'a çağrıldı ve İcardi'nin golü güme gitti.
Konyaspor son bölümde etkili olmaya çalıştı ama Okan hoca yaptığı değişikliklerle maçı kazanmasını bildi.
Sonuç olarak Galatasaray'da iyiye gidiş var. Ancak bekler sıkıntılı. Orta sahada Torreira'nın yanına savaşçı bir oyuncu şart. Galatasaray, şampiyon takım refleksi ile 2'de 2 yapmasını bildi.