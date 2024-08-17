Hakem devreyi erken bitirince Okan Hoca tepki gösterdi ki haklıydı. İlave dakikaları hakemlerin erken bitirme gibi bir lüksü asla olamaz olmamalı. Bu tepki hassasiyet getirince İkinci yarıda bu kez + 8 geldi. 56. dakikada Jevtoviç'in Barış Alper'e yaptığı faul de sarı kart çıkmalıydı. 69. dakikada Kerem Demirbay'a çıkan sarı kart doğruydu. Hakemin evrensel kural uygulamalarına çok maç seyretmeye ve tecrübeye ihtiyacı var.