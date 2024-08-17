Galatasaray'a Uruguaylı on numara! Muslera ve Torreira transfer için devrede
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı ekip hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir sonuç almak istiyor. Bunun için transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom, flaş bir on numarayı listesine aldı. O yıldız için Muslera ve Torreira devereye girecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 17.08.2024- 10:09