Galatasaray'dan 45 milyon Euro'luk transfer! Eski Fenerbahçeli yıldız geliyor

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta içinde 1 transferi daha resmen açıklamayı hedefleyen Cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Sarı kırmızılıların, geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe forması giyen 45 milyon Euro'luk o yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2024- 09:20 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024- 09:21