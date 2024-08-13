Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Lille ile Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Böylece, sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hasreti de 16 yıla çıkmış oldu.

En son 2007-08 sezonunda Arthur Zico yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, G Grubu'nda Inter, PSV ve CSA Moskova'yla mücadele etmiş ve 11 puanla gruptan çıkmıştı.

Son 16 turunda Sevilla'yı penaltılarla geçen sarı lacivertliler, çeyrek finalde Chelsea'yi evinde 2-1 yense de deplasmanda 2-0'lık sonuçla Devler Ligi'ne veda etmişti.

Fenerbahçe, bu serüven sonrası Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaramadı.