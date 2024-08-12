GALATASARAY HABERLERİ: Wilfried Zaha'nın yerine gelecek! Transferde Davinson Sanchez detayı
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Wilfried Zaha'nın ayrılığının yakın olması ve Kerem Aktürkoğlu'na tekliflerin gelmesinin ardından bu bölge için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar için sürpriz bir isim gündeme gelirken, Davinson Sanchez'in transferde etkili olabileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 12.08.2024- 06:40