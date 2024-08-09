Başkan Özbek ayrıca "Her takım bu transfer işinin içinde olur. Sezon devam ederken bazen önemli teklifler gelebilir"

"Kadrodan bazı oyuncularla yolları ayırmak isteyebilirsiniz. Transfer sezonunu kapattık demek doğru olmaz. Fırsat transferleri çıkabilir. Bunları kovalıyoruz"

Kerem Aktürkoğlu da bizim oyuncumuz. Son 2 şampiyonlukta çok iyi performans gösterdi. Nabzın çok yüksek olduğu dönemde soyunma odasındaki olayları abartarak ortaya koymak Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmaktır. Kerem bizim evladımız"