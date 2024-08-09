GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Premier Lig devi Barış Alper Yılmaz'ı istiyor! Derbide tam not almıştı
Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarı Barış Alper Yılmaz, Premier Lig ekibinden tam not aldı. Milli yıldız, Ada ekibinin hocası tarafından derbide yakından takip edildi ve beğenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.08.2024- 15:52