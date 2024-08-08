GALATASARAY HABERLERİ - Son şampiyon sahada! İşte Okan Buruk'un Hatayspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 67. haftasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Sezonun açılış maçı olan zorlu mücadele 9 Ağustos cuma günü saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Son 2 sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılı ekip, yeni sezonda da zafere ulaşarak 5. yıldızını armasına eklemek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i belirlemeye başladı. İşte Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 08.08.2024- 12:48