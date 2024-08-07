Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk ve kaptan Fernando Muslera basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: KEREM VE KÖHN BİZİMLE KALACAK

Transfer döneminde birçok teklif geliyor. Bizim de başka takımlara yaptığımız teklifler var. Bu dönem bitene kadar bunları yaşayacağız. Kerem de Köhn de bizle birlikte devam edecek. Bir gelişme olursa elbette kulüp açıklama yapacaktır. Ben teknik direktör olarak artık maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi bittikten sonra takım performansı artıyor. Teklifler elbet gelir, bizden de teklif gidiyor. Şu anda oyuncular bizimle ve cuma günkü maça onlarla birlikte hazırlanacağız.

Tekrar hatırlatayım biz son iki senenin şampiyonuyuz. Zaferlerle, rekorlarla dolu bir yıl yine bizi bekliyor. Bizim ülkemizde nedense işler hep algılarla ilerliyor.

"ZAHA'YLA MAÇTAN SONRA GÖRÜŞTÜM"

Maçtan sonra bir takım arkadaşı Zaha'ya 'Hoca, seni eleştirdi' demiş. Ben de maçtan sonraki gün Zaha ile görüşme yaptım. Anlattıklarımı unutmuş olabilir. Maçtan sonra açıklamamda söyledim bunu. Zaha'ya da söyledim. Zaha da 'Haklısınız, siz kusura bakmayın yanlış aktardım' dedi. Böylece konu kapandı.

"OYUNCULARIMIZIN TEPKİSİ OLABİLİR"

Soyunma odasında olanlarla ilgili birçok iddia ortaya atılabilir. Oyuncularımızın saygısına ve sevgisine inanıyoruz. Oyuncularımızın ufak tefek tepkileri olabilir. Bazen oyuncu kendisine kızıp bile tepki verebilir. Bazen 88'de oyuncu çıkarırsın, oyuncu tepki gösterir. Bu dünyanın her yerinde olur. Oyuncular da insan. Soyunma odasında oyuncularımız onları neden çıkarttığımızı hep anlatırız. Bu tür şeyler olacak. Bazı oyuncu çıktıktan sonra mutlu olur, bazısı mutsuz olur. Bazen mutsuz olmak da gerekir. Oyuncuların sevgisi ve saygısı hiç değişmez. Bunun farklı yansıtılmasını doğru bulmuyorum.

MUSLERA'DAN KEREM SÖZLERİ

Yeni bir sezon başlıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok fazla beklenti var. Cumartesi günü çok önemli bir maçı kaybettik ama cuma gününden itibaren tekrardan odaklanarak sezona iyi başlamak istiyoruz.

Beşiktaş'a karşı kötü bir sonuç aldık. Beşiktaş çok iyi hazırlanmıştı. Onları da tebrik etmek lazım. Nasıl başladığımız değil nasıl bitirdiğimiz önemli. son yıllarda olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde bitireceğiz.

Soyunma odasında mıymış Kerem'le ilgili haberi çıkaran bu gazeteci? Ben 13 yıldır buradayım, soyunma odasında neler oluyor iyi bilirim. Bunları siz bilemezsiniz, 5 dakika önce ne yaşandığını bilemezsiniz. Futbolda her zaman bir şekilde haberler yaratılıyor.