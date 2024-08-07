Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Cuma günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.