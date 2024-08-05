GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Süper Kupa sonrası bileti kesildi! Yıldız ismin yerine 4 aday
Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı 5-0 mağlujp olan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılı ekip radikal bir karar aldı. Dev derbinin ardından Cimbom'da yıldız ismin bileti kesildi. Takımdan gönderilmesi kararı verilen oyuncunun yerine 4 aday belirlendi. İşte o isimler... | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 05.08.2024- 06:40