Galatasaray'ın orta sahası Ukrayna'dan! Cimbom'dan yeni sezon bombası
Süper Kupa final maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi çalışmalarını dikkatli bir şekilde yürüten sarı-kırmızılılar, orta saha hamlesi için arayışlarını sürdürüyor. Süper Lig'in başlamasına günler kala çalışmalarını hızlandıran Cimbom, aradığı ismi Ukrayna'da buldu. İşte Galatasaray'ın yeni sezon bombası...
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Yayın Tarihi: 02.08.2024- 10:26 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024- 10:29