TRANSFER HABERİ - Galatasaray McTominay için teklifini yaptı! Son karar Erik ten Hag'ın
Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip uzun zamandır Scott McTominay ile temas halindeydi. Cimbom, Manchester United'a teklifini iletti. Son kararı Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Erik ten Hag verecek. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.08.2024- 06:40