Galatasaray'dan orta sahaya 2 takviye birden! Sürpriz transfer harekatı

Transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Şu ana dek Batshuayi ve Jelert'i renklerine Cimbom, orta saha transferi için harekete geçti. Bu bölgeler için listesi belli olan Aslan, sürpriz bir yıldızı gündemine aldı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, bu bölge için İngiltere ve İtalya'dan 2 takviye birden yapacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.08.2024- 10:27