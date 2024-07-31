GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ayrılmak için dünyaları istedi! İşte Sergio Oliveira'nın şartları

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ayrılmak için dünyaları istedi! İşte Sergio Oliveira'nın şartları

2 sezon önce Galatasaray'a gelen ve geçtiğimiz yılın büyük bölümünü sakat geçiren Sergio Oliveira, teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almıyor. Kariyerine sarı-kırmızılılarda devam etmek isteyen Portekizli yıldız, ayrılmak için ise dünyaları istedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.07.2024- 10:14