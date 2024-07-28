Zenit Başkanı Alexander Medvedev'den Wendel ve Galatasaray açıklaması! Transfer olacak mı?
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Zenit'ten Wendel'i listesinde barındırıyordu. Rus ekibinin başkanı Alexander Medvedev, Brezilyalı yıldızın transfer süreciyle ve G.Saray görüşmeleriyle ilgili konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2024- 22:16
Orta sahaya mutlak bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir süredir Zenit'te forma giyen Wendel ile görüşmelerini sürdürüyordu.
Rus kulübünün başkanı Alexander Medvedev, transfer sürecini aydınlatan açıklamalarda bulundu.
Medvedev, "Asılsız söylentiler hakkında yorum yapmıyorum. Galatasaray ile görüşmeler devam etmiyor." ifadelerini kullandı ve sarı-kırmızılılara kötü haberi verdi.