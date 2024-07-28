Zenit'ten Wendel ve G.Saray açıklaması! Transfer olacak mı?
"G.Saray için olması gereken bir transfer! "Dikkat çeken yorum
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