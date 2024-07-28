Zenit Başkanı Alexander Medvedev'den Wendel ve Galatasaray açıklaması! Transfer olacak mı?

Zenit Başkanı Alexander Medvedev'den Wendel ve Galatasaray açıklaması! Transfer olacak mı?

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Zenit'ten Wendel'i listesinde barındırıyordu. Rus ekibinin başkanı Alexander Medvedev, Brezilyalı yıldızın transfer süreciyle ve G.Saray görüşmeleriyle ilgili konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2024- 22:16