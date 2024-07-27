Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Parma ile kozlarını paylaşacak. Raiffesien Arena'da Serie B takımına karşı yarışacak olan sarı-kırmızılılar, Süper Kupa maçı öncesi moral depolamak istiyor. Karşılaşmaya saatler kala maçın kanalı, yayın saati ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Parma hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Aslan, İtalya temsilcisi Parma ile Raiffeisen Arena'da kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Parma maçı 27 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.