Galatasaray - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray'da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, İtalya temsilcisi Parma ile Raiffeisen Arena'da kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

GALATASARAY'IN 11'İ

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

GALATASARAY - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Parma maçı 27 Temmuz TSİ 21.15'te başladı. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.