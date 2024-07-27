Galatasaray - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de 2 sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray'da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bu doğrultuda Cimbom, İtalya temsilcisi Parma ile Raiffeisen Arena'da kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GALATASARAY'IN 11'İ
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
GALATASARAY - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Parma maçı 27 Temmuz TSİ 21.15'te başladı. Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.