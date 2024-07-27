"OKAN BURUK, ELİAS JELERT GİBİ GENÇ BİR OYUNCU İÇİN MÜKEMMEL BİR TEKNİK DİREKTÖR" Danimarkalı yıldız adayı Elias Jelert'in genç futbolculara verdiği önemle dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile çalışmasına değinen Tobias Linderoth, son olarak şunları kaydetti: "Bana göre Okan Buruk, Galatasaray gibi büyük bir kulübe gelen Elias Jelert gibi genç bir oyuncu için mükemmel bir teknik direktör. Okan Buruk, çok iyi bir insan ve sakin bir teknik direktör.