Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Avusturya kampını sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"ANA KADROUMUZU KORUDUK"

"Şampiyon kadroya sahibiz. Ana kadromuz üzerinden büyük bir kaybımız olmadı. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aynı hedefle başladık. Kadroda çok fazla kaybımız olmadı. Çok büyük bir avantaj bu. Birbirimizle inanılmaz bir bağ içerisindeyiz. Bu pozitif havamızı sahaya yansıttığımızda çok başarılı oluyoruz. Oyuncularımız çok motive. Son iki maçta bunu biraz daha fazla gösterdik."

"TRANSFER SEZONU DENGEMİZİ BOZUYOR"

"Transfer sezonu bizim dengelerimizi bozuyor. Bu dönem kafaları karıştırıyor. Çok fazla dedikodu yapılıyor, bu dönemden çıkıp artık gerçekten sezona motive olmaya başlamalıyız."

"SÜPER KUPA MAÇINA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

"Beşiktaş gibi çok önemli bir camiaya karşı Süper Kupa'da oynayacağız. Bu maça en güçlü şekilde çıkmak istiyoruz. Giovanni van Bronckhorst'un taktiksel olarak ne yapabileceğini analiz edeceğiz, ona göre hazırlanacağız. Kupayla başlamak önemli bir motivasyon."

"GENÇ OYUNCULAR GALATASARAY'IN GELECEĞİ"

"Genç oyuncular, Galatasaray'ın geleceği. Metehan iyi performans sergiledi. Bu takımda oynayabileceğini gösterdi. Daha önce de göstermişti. İki sene önce de hazırlık maçlarında bizde oynamıştı. Buraya hazır bir şekilde geldi, oynayarak geldi. Yusuf Demir, çok farklı ve hazır geldi. Tatili boş geçirmemiş. Çok hazır geldi fiziksel olarak. Bütün genç oyuncuların önündeydi. Berkan en hazır geldi, Yusuf da ona yakın bir şekilde geldi. Önemli bir genç sayısına sahibiz. Hepsine güveniyoruz. Onlar Galatasaray'ın geleceğiz. Belki bir, belki iki sene sonra formayı alacaklar."

"JELERT TANIDIĞIMIZ BİR OYUNCU"

"Elias Jelert ilk antrenmanına çıktı. Tanıdığımız bir oyuncu, uzun zamandır takip ediyoruz. Hem kısa, hem uzun vadede bize katkı sağlayacaktır."

"ZAHA VE ZIYECH HAZIR"

"Wilfired Zaha ve Hakim Ziyech fiziksel olarak daha iyi olduklarında takımın oynadığı oyuna da katkı yapıyorlar. Hazır haldeler. İnşallah sezona böyle başlayacaklar."

"ORTA SAHA İÇİN GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

"Orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler. Kaan, EURO2024'te orta sahada oynadı. Güçlü oyuncular var ama oraya daha değişik tipte bir oyuncu almak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Birçok görüştüğümüz var. Belki 2 gün, belki 5 gün sonra olacak. Sabırlı ve sakin olmalıyız."

"ICARDI HEP LOKOMOTİF OLDU"

"Son maçta savunma arkasına yaptığı sprint, Prime Icardi'nin hareketlerini gösteriyor. Geçen sezonki sakatlıkları geride bırakarak güçlü şekilde hazırlanıyor. Icardi hep bir lokomotif oldu. Icardi'nin egosu yok. Yıldız enerjisi var ama mütevaziliği ve insan sevgisini içinde taşıyor. Bizi değerli kılıyor."

"BARIŞ ALPER İLE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Barış Alper Yılmaz ile tabii ki devam etmek istiyoruz. Bu seneyi burada geçirmesi bizim için çok önemli. Fiziksel olarak avantajları var. Mental olarak daha güçlü, öz güven olarak daha güçlü. Bu sene burada olması çok önemli. Ama geçirdiği Avrupa Şampiyonası, bence bütün ligler için, kanat oyuncusu arayan herkesin aklına girmiştir. Takımda çok önemli oyuncular var. Kerem gibi, Yunus gibi oyunculara sahibiz. Yunus geçen sene İngiltere macerasına gitti. Kerem'in gelecekle ilgili bir hayali var. Kaan oynadı, geldi. Abdülkadir ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bizi çok sevindirdiler. Galatasaray'ın çok iyi yerli oyuncuları olduğunu gösterdiler.

"KEREM VE YUSUF, TÜRK OĞLU TÜRK!"

"Kerem Demirbay'a verilmiş bir hak var, o devam edecek diye biliyoruz. Yanlış anlaşılma var sanırım. Diğer takımlarda da bu hakkı almış oyuncular var. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Kerem ve Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Bu insanlar sadece başka bir ülkede yaşadı ve futbol oynadı diye onların haklarını almak bana saçma geliyor."