Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferde hereketlilik sürüyor.
Takıma yeni katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de belli oluyor.
Sarı-kırmızılılar, son olarak Brezilyalı futbolcu Tete'nin yeni adresini duyurdu.
GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.
Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tetê! 💛❤️ Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar! 🤜🤛 pic.twitter.com/dIRglCmj5O— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2024
Tetê is Green ☘️#Panathinaikos #paofc #Furacao_is_green pic.twitter.com/E9bsH4b4Ee— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 25, 2024