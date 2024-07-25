Tete resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transferde hereketlilik sürüyor. Takıma yeni katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler de belli oluyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Brezilyalı futbolcu Tete'nin yeni adresini duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2024- 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024- 11:46