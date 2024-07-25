Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekip bu kapsamda Kopenhag forması giyen Elias Jelert Kristensen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Cimbom, genç futbolcu için kulübe 3 sezona yayılmış şekilde 6 taksit olmak üzere 9 milyon Euro bonservis ödeyeceğini belirtti.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EURO transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.