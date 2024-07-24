Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Lecce ile hazırlık maçına çıkıyor. Galatasaray - Lecce mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
GALATASARAY - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Lecce maçı 24 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanıyor. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY - LECCE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Galatasaray: Muslera, Dubois, Metehan, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Batshuayi.
Lecce: Falcone, Maleh, Baschirotto, Morente, Rafia, Krstović, Oudin, Dorgu, Gendrey, Gallo, Pierret.