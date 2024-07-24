Galatasaray Elias Jelert transferini bitirdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Kopenhag forması giyen sağ bek Elias Jelert ile 4 yıllık anlaşma sağladı. (GS spor haberi)

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Rennes forması giyen Guela Doue ile her konuda anlaşmasına rağmen Fransız ekibinin teknik direktörü Julien Stephan'ın Fildişili oyuncudan vazgeçmemesi nedeniyle transferden vazgeçen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Danimarka'da buldu.

Sarı-kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile her konuda anlaşma sağladı.

Perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Danimarkalı sağ bekin 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 700 bin Euro maaş alacağı öğrenildi.

KOPENHAG TRANSFERİ AÇIKLADI

Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı teklifi kabul ettiğini açıkladı.