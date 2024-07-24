Galatasaray Elias Jelert transferini bitirdi

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.
Rennes forması giyen Guela Doue ile her konuda anlaşmasına rağmen Fransız ekibinin teknik direktörü Julien Stephan'ın Fildişili oyuncudan vazgeçmemesi nedeniyle transferden vazgeçen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Danimarka'da buldu.
Sarı-kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile her konuda anlaşma sağladı.
Perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Danimarkalı sağ bekin 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 700 bin Euro maaş alacağı öğrenildi.
KOPENHAG TRANSFERİ AÇIKLADI
Kopenhag, Galatasaray'ın Elias Jelert için yaptığı teklifi kabul ettiğini açıkladı.
PS&E har accepteret et fornyet bud på Elias Jelert fra Galatasaray, og alle betingelser i buddet forventes opfyldt #fcklive https://t.co/wSNNNBpRKo— F.C. København (@FCKobenhavn) July 24, 2024